Историческое событие для компании: "Укрзализныця" выпустила собственные акции

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) приняла решение о регистрации выпуска акций публичного акционерного общества "Укрзализныця".

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Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци" со ссылкой на исполняющего обязанности председателя правления ведомства Евгения Кравцова.

«Это историческое событие для нашей компании. Сегодня забираем сертификат о выпуске акций "Укрзализныця". Начинается новый этап реформ компании», - цитирует пресс-служба Кравцова.

В сообщении отмечается, что по закону Украины "Об особенностях образования публичного акционерного общества железнодорожного транспорта общего пользования" 100% акций "Укрзализныци" закреплены в государственной собственности.

«Моя задача - сделать «Укрзализныцю» партнером украинской промышленности на равных партнерских условиях. Со следующего года мы должны перейти на новую систему тарифообразования, которая будет прогнозируемой для бизнеса и привязанной к объективным индексам», - добавил Кравцов.

Как сообщал УНИАН, 21 октября 2015 года правительство зарегистрировало публичное акционерное общество "Украинская железная дорога" ("Укрзализныця"), созданное на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"). Компания начала хоздеятельность как акционерное общество 1 декабря 2015 года.

В феврале заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк заявил, что корпоратизация "Укрзализныци" находится под угрозой, так как до сих пор не выпущены акции и не проведен аудит предприятия.

В мае премьер-министр Владимир Гройсман выразил недовольство темпом корпоратизации госкомпании «Укрзализныця» за последний год.