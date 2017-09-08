Суверенные еврооблигации Украины резко выросли в цене

Суверенные еврооблигации Украины после объявления Министерством финансов условий выкупа бумаг с погашением в 2019-2020 годах резко выросли в цене, а доходность 10-летних бумаг снизилась до рекордно низких 7,13%.

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Об этом говорится в комментарии главного экономиста Dragon Capital Елены Белан, переданном УНИАН.

По ее словам, положительная реакция и благоприятная ситуация на внешних рынках позволит Министерству финансов удешевить стоимость новых заимствований. «Новые еврооблигации со сроками погашения от 10 до 15 лет могут быть размещены с купоном 7,3-7,5%, что ниже процентной ставки по находящимся в обращении бумагам в размере 7,75%. По нашим оценкам, общий объем выпуска может составить 2,5 млрд долл., а чистый объем - после вычета затрат на выкуп - около 1,0 млрд долл.», - отмечает Белан.

По мнению эксперта, для правительства более важной задачей является снижение нагрузки в 2019 году, когда избирательный цикл достигнет пика и возможности по привлечению финансирования существенно снизятся. «Не исключено, что квази-суверенные эмитенты, в первую очередь госбанки, последуют примеру суверена и предложат удлинить срок погашения своих еврооблигаций, которые также частично погашаются в 2019 году. В таком случае, объем выплат внешнего долга в 2019 году может сократиться до более умеренных 5,1-6,0 млрд долл.», - отмечает Белан.

Как сообщал УНИАН, вчера, 7 сентября, Министерство финансов сообщило о предстоящих встречах с инвесторами 11-12 сентября Лондоне, 13 сентября в Нью-Йорке и 14 сентября в Бостоне, после чего наша страна с учетом рыночных условий выпустит облигации внешнего госзайма в долларах США.

Вместе с предложенным выпуском Минфин объявил о выкупе существующих облигаций внешнего госзайма с погашением в 2019 и 2020 годах.

Согласно программе с Международным валютным фондом, Украина в конце 2017 года должна вернуться на рынок внешних коммерческих заимствований с выпуском еврооблигаций на 1 млрд долл.