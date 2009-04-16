Кредитный рейтинг облигаций компании MTI подтвержден

Независимое рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» подтвердило кредитный рейтинг выпуска облигаций ООО «МТI» (Киев) на уровне «uaA», прогноз – стабильный.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, выпуск именных процентных облигаций на сумму 50 млн. грн. был осуществлен 14 ноября 2006 года. Номинал облигации – 1 грн., срок обращения – до 8 ноября 2010 года. Ставка процентного дохода на 9-12 купонные периоды установлена в размере 15% годовых.

При проведении процедуры обновления кредитного рейтинга агентство использовало финансовую отчетность ООО «МТI» за четвертый квартал 2008 года и за 2008 год в целом. Дата обновления кредитного рейтинга – 19.03.2009 г.

Согласно Национальной рейтинговой шкале, долговой инструмент с рейтингом «uaA» характеризуется высокой кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами. Стабильный прогноз указывает на отсутствие на текущий момент предпосылок для изменения рейтинга на протяжении года.

Справка УНИАН. ООО «MTI» было основано в 1991 году. На сегодняшний день компания развивает три основных направления деятельности: оптовая и розничная торговля IT-товарами мировых производителей, сервисное обслуживание компьютерной и офисной техники, оптовая и розничная торговля обувью, аксессуарами и одеждой.

Чистый доход компании за 2008 год составил более 2,4 млрд. грн.