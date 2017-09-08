Минэкономразвития разработало законопроект о концессии

Министерство экономического развития и торговли презентовало новый законопроект "О концессии", разработанный министерством вместе с Европейским банком реконструкции и развития и международными консультантами.

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Согласно презентации законопроекта, срок концессии может составлять от 3 до 50 лет. Инициаторами концессии могут выступать органы государственной власти, осуществляющие управление объектами госсобственности, органы местного самоуправления или юрлица частного права (резиденты и/или нерезиденты).

Исполнитель концессии (концессионер) выбирается на концессионном конкурсе, который проходит в четыре этапа: предварительный отбор претендентов; подача конкурсных предложений участниками; оценка конкурсных предложений и выбор победителя; переговоры с победителем.

Контроль за осуществлением концессии могут выполнять концессиедатель, Минэкономразвития, другие госорганы и органы местного самоуправления.

Как сообщал УНИАН, по словам первого вице-премьер-министра Степана Кубива, Украине для модернизации устаревшей инфраструктуры необходимо более 35 миллиардов долларов, и одним из действенных механизмов развития инфраструктуры является государственно-частное партнерство.

Справка УНИАН. Концессия - это форма государственно-частного партнерства, которая заключается в предоставлении права на создание (строительство, реконструкцию, модернизацию)ё и/или управление (пользование, эксплуатацию, техническое обслуживание) объектом (объектами) концессии и предоставление общественно важных услуг. Концессия может применяться к крупным инфраструктурным объектам (мосты, дороги, аэропорты) и предусматривает передачу концессионеру большей части операционного риска. Концессия - наиболее распространенный механизм сотрудничества государства и бизнеса и может быть альтернативой приватизации для объектов, по которым невозможно передачи права собственности на имущество (например стратегические предприятия или объекты критической инфраструктуры).