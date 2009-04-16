СП TUI Travel и S-Group приобрели туроператора “Вояж-Киев”

Совместное предприятие, созданное международной туристической группой TUI Travel и российской S-Group Capital Management, приобрело 75 % активов украинского туроператора “Вояж-Киев”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил исполнительный директор подразделения специальных рынков TUI Travel PLC Ричард ПРОССЕР.

По его словам, подписанное соглашение предполагает создание новой компании, которая будет осуществлять деятельность в Украине под брендом «Вояж-Киев» и будет входить в TUI Travel PLC. Р.ПРОССЕР отказался уточнить сумму заключенной сделки, отметив, что в туристический сектор в Украине и России планируется инвестировать около 40 млн. долларов.

Он сообщил, что кроме дистрибьюторской сети его компания планирует развивать и электронную коммерцию, позволяющую осуществлять продажи через Интернет. Р.ПРОССЕР добавил, что его компания рассматривает Украину как перспективный рынок.

Справка УНИАН. TUI Travel PLC представляет собой группу туристических компаний, осуществляет деятельность почти в 180 странах мира и обслуживает свыше 30 млн. клиентов более чем на 25 рынках. В группе работают около 50 тыс. человек.

В финансовом году, который закончился 30 сентября 2008 года, доход TUI Travel составил 13,9 млрд. фунтов стерлингов, прибыль до уплаты налога – 320 млн. фунтов стерлингов.

S-Group Capital Management находится под контролем Алексея МОРДАШОВА, генерального директора и главного акционера Северсталь-Груп.

“Вояж-Киев” представляет собой группу туроператоров и туристических агентств со штаб-квартирой в Киеве. Основанная в 1997 году, группа является владельцем бренда туроператора «Вояж-Киев» и туристического агентства «Галопом по Европам».