Рост индекса ПФТС сейчас не имеет экономических обоснований

Рост, доминирующий в последнее время на украинском фондовом рынке, не находит понятных экономических обоснований.

Так прокомментировал текущую ситуацию на отечественном рынке ценных бумаг брокер торгового отдела ЗАО "Альтана Капитал" Евгений ПШЕНИЧКИН.

По его словам, «никаких важных позитивных макро- и микроэкономических новостей сейчас нет, ведь банковская система по-прежнему в глубоком ступоре, а металлургия, после непродолжительной оттепели, вновь показывает депрессивные признаки». Брокер считает, что позитив все больше выборочный: т.е. растут не отрасли в целом, а лишь отдельные эмитенты. Кроме того, добавил он, возможно, что некоторые участники обладают инсайдерской информацией.

Как отметил брокер, в четверг, 16 апреля, торги на украинском рынке акций ПФТС открылись умеренным ростом цен большинства ликвидных бумаг. По его информации, основная часть участников торгов ожидала продолжения коррекции, прошедшей на рынке накануне. «Однако, видимо, исключительно спекулятивные настроения и азарт от ралли предыдущих дней двинули украинский фондовый рынок резко вверх», - считает Е.ПШЕНИЧКИН.

Брокер сообщил, что большой объем и высокая активность сегодня были зафиксированы по бумагам предприятий металлургического сектора. Так, отметил он, по акциям Енакиевского метзавода состоялось 38 сделок (+26%), «Азовстали» – 31 сделка (+10%), Алчевского меткомбината – 14 сделок (+11%) и Мариупольского МК им. Ильича – 1 сделка (+50%).

Е.ПШЕНИЧКИН также отметил продолжающуюся высокую активность игроков рынка по акциям электрогенерации. По таким эмитентам, как «Захидэнерго» и «Центрэнерго», объемы и уровни цен сейчас близки к докризисным значениям, сообщил он.

По словам брокера, в целом практически все ликвидные эмитенты, за исключением «ЛуАЗа» и Сумского НПО им. Фрунзе, сегодня продемонстрировали умеренный рост, что позволило индексу ПФТС подняться на 8,81% до уровня в 332,8 пунктов. Он отметил, что объем торгов на рынке акций ПФТС за день составил 22,2 млн. грн.

Кроме того, Е.ПШЕНИЧКИН сообщил, что торги на Украинской бирже (УБ) сегодня также проходили в «зеленой» зоне. Однако объем на этой площадке сегодня явно отставал от объема на ПФТС и составил 3,3 млн. грн., сказал брокер.