Фондовые рынки США закрылись ростом

Американские биржевые индексы по итогам торгов в четверг, 16 апреля, продемонстрировали рост в пределах 1,19-2,68% на фоне заявлений представителей Федеральной резервной системы (ФРС) США о наступающей в стране экономической стабильности, сообщает РИА Новости..

"Сегодня экономика все еще очень слаба, но имеются обнадеживающие знаки, которые поддерживают осторожный оптимизм", - заявил президент банка ФРС в Атланте Деннис Локхарт.

К закрытию торгов индекс Dow Jones повысился на 1,19%, достигнув 8125,43 пункта.

S&P 500 в четверг повысился на 1,55%, достигнув 865,30 пункта.

Индекс NASDAQ по итогам торгов поднялся 2,68% - до 1670,44 пункта.

DJIA (Dow Jones Industrial Average, промышленный индекс Доу-Джонса) - средний показатель движения курсов акций 30 крупнейших промышленных корпораций.

S&P 500 (Standard and Poor 500 Index) - индекс цен акций 500 крупнейших по рыночной капитализации компаний.

NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation, автоматизированная система котировки Национальной ассоциации фондовых дилеров) - индекс высокотехнологичных компаний. Он рассчитывается на основании котировок обыкновенных акций всех компаний (резидентов США и иностранных), торгуемых во внебиржевой системе NASDAQ, взвешенных по рыночной капитализации.