На фондовой бирже Японии бурный рост

За тридцать минут торгов в пятницу на Токийской бирже основной для Японии индекс Nikkei 225 набрал 186,58 пункта, достигнув уровня в 8 941,84 пункта, сообщает k2kapital..

Более широкий индекс Topix, отражающий котировки всех компаний в первой секции биржи, достиг 847,44 пункта, набрав более 15 пунктов.

На настроения японских инвесторов, в первую очередь, повлияли положительные итоги торгов в США, где в четверг, 16 апреля, основные биржевые индексы показали рост от 1,9% до 2,68% на фоне заявлений представителей Федеральной резервной системы (ФРС) США о наступающей в стране экономической стабильности.

Так, к закрытию торгов индекс Dow Jones повысился на 1,19%, достигнув 8125,43 пункта, S&P 500 повысился на 1,55%, достигнув 865,30 пункта, NASDAQ по поднялся на 2,68% - до 1670,44 пункта.

В частности, в пятницу утром на фоне "ралли" на Уолл-Стрит выросли котировки акций трех крупнейших японских банков - Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. и Mizuho Financial Group Inc.

Также добавило оптимизма инвесторам ослабление йены по отношению к доллару – сейчас американская валюта торгуется на уровне 99.47 - 99.50 йены, подорожав на 0,83 йены.