В Украине нерезидентов освободили от налогов на доходы по гособлигациям

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения доходов нерезидентов-инвесторов в ценные бумаги», принятый Верховной Радой 7 сентября.

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Как сообщила пресс-служба главы государства, с целью повышения инвестиционной привлекательности государственных ценных бумаг и облигаций местных займов закон уточняет перечень операций с государственными ценными бумагами, доходы от которых, полученные нерезидентами, не подлежат налогообложению.

В частности, это касается доходов по государственным ценным бумагам, выплачиваемым центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную финансовую политику.

Сообщается, что данный закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Как сообщал УНИАН, украинская делегация отбыла на встречи с инвесторами для подготовки выпуска облигаций внешнего государственного займа в долларах США. Встречи запланированы 11-12 сентября в Лондоне, 13 сентября в Нью-Йорке и 14 сентября в Бостоне.

Вместе с предложенным выпуском Минфин объявил о выкупе существующих облигаций внешнего госзайма с погашением в 2019 и 2020 годах.

Согласно программе с Международным валютным фондом, Украина в конце 2017 года должна вернуться на рынок внешних коммерческих заимствований с выпуском еврооблигаций на 1 млрд долл.

По оценкам экспертов, Минфин выпустит новые еврооблигации со сроками погашения от 10 до 15 лет с купоном 7,3-7,5% общим объемом до 2,5 млрд долл., при этом чистый объем после вычета затрат на выкуп прежних облигаций составит около 1 млрд долл.