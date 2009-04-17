"УПЭК" приобретает более 50% акций трех заводов

Антимонопольный комитет Украины (АМК) выдал разрешение АО «УПЭК» (Харьков) на приобретение акций ОАО «Харьковский подшипниковый завод», ОАО «Харьковский станкостроительный завод» и ОАО «Харьковский электротехнический завод «Укрэлектромаш».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМК.

В сообщении отмечается, что данное приобретение обеспечит покупателю превышение 50% голосов в высших органах управления эмитентов.

Справка УНИАН. Индустриальная группа УПЭК – одна из крупнейших в Украине компаний, специализирующаяся на машиностроительном бизнесе. Создана в 1995 году. ИГ "УПЭК" включает три направления деятельности: производство компонентов – ОАО "Харьковский подшипниковый завод" (ХАРП), ЗАО "Лозовской кузнечно-механический завод" (ЛКМЗ), ООО «Украинская литейная компания» (УЛК); электротехническое – "Харьковский электротехнический завод "Укрэлектромаш" (ХЭЛЗ); станкостроительное – ОАО "Харьковский станкостроительный завод имени С.В.Косиора" (ХарВерст). В сферу управления ИГ "УПЭК" также входит ряд других предприятий.