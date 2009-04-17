«Богдан» повысил доходность облигаций до 22% годовых

Автомобильный завод «Богдан» (ОАО «Луцкий автомобильный завод»), который входит в состав корпорации «Богдан», повысил доходность своих облигаций серии В на 200 млн. грн. на 5-8 квартальные купонные периоды с 13,5% до 22% годовых.

Об этом сказано в сообщении завода, опубликованном в «Ведомостях ГКЦБФР».

В сообщении отмечается, что доходность на 1-4 купонные периоды составляла 13,5% годовых.

Как сообщалось ранее, 10 февраля «ЛуАЗ» выплатил 6,732 млн. грн. дохода по своим облигациям серии В, следующая выплата по этим облигациям состоится 12 мая.

«ЛуАЗ» начал размещение своих пятилетних облигаций серии В на сумму 200 млн. грн. 13 мая 2008 года.

Справка УНИАН. Корпорация "Богдан" - один из наибольших субъектов украинского автомобильного рынка, созданная в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестиционных проектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству автотранспортных средств разных типов.

В сентябре 2008 года Корпорация «Богдан» ввела в эксплуатацию автомобильный завод по производству грузовиков в г.Черкассы проектной мощностью 15 тыс. автомобилей в год. Инвестиции в организацию производства грузовиков составили почти 100 млн. грн.

В июне 2008 года корпорация ввела в эксплуатацию завод в Черкассах по выпуску легковых автомобилей мощностью 120-150 тыс. автомобилей в год, инвестировав в этот проект свыше 330 млн. долл.