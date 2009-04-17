ПФТС запускает новую систему PFTS NEXT

Фондовая биржа ПФТС 28 апреля запускает новую торговую систему PFTS NEXT.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно полученной информации, 28 апреля члены биржи получат возможность заключать соглашения в новой торговой системе в режиме «рынка заявок». До 28 апреля необходимо осуществить все действия для получения доступа к PFTS NEXT, в том числе, относительно подключения брокерских систем Интернет-трейдинга. Торги на «рынке заявок» будут происходить при условии преддепонирования активов с расчетами в день заключения соглашения.

Как сообщили в пресс-службе ПФТС, для заключения соглашений на «рынке котировок» можно использовать действующую торговую систему. Однако с 15 мая торговля на ПФТС во всех режимах торгов будет осуществляться исключительно в системе PFTS NEXT.