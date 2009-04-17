ПФТС объявляет о переквалификации участников биржи

В связи с введением в эксплуатацию новой торговой системы PFTS NEXT 28 апреля в 2009 г., на протяжении апреля-мая года осуществляется переквалификация сертифицированных членов ПФТС.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Как отмечает пресс-служба, прохождение переквалификации является необходимой предпосылкой доступа уполномоченных участников торгов к новой торговой системе.

Кроме того, сообщает пресс-служба, начата сертификация брокерских систем Интернет-трейдинга. В будущем для Интернет-трейдинга в новой торговой системе PFTS NEXT могут использоваться только брокерские системы, которые прошли процедуру сертификации в ПФТС.

Как сообщал УНИАН, фондовая биржа ПФТС 28 апреля запускает новую торговую систему PFTS NEXT.

28 апреля т.г. члены биржи получат возможность заключать соглашения в новой торговой системе в режиме «рынка заявок». До 28 апреля необходимо осуществить все действия для получения доступа к PFTS NEXT, в том числе, относительно подключения брокерских систем Интернет-трейдинга. Торги на «рынке заявок» будут происходить при условии преддепонирования активов с расчетами в день заключения соглашения.

Для заключения соглашений на «рынке котировок» можно использовать действующую торговую систему. Однако с 15 мая торговля на ПФТС во всех режимах торгов будет осуществляться исключительно в системе PFTS NEXT.