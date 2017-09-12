Руководитель Фонда госимущества Трубаров обещает прорывную приватизацию и ждет новый закон

Фонд Государственного имущества Украины ожидает передачу 893 предприятий, определенных Министерством экономического развития и торговли, для начала процедуры приватизации, балансовая стоимость активов которых более 189 млрд гривень. Об этом сообщил и.о. председателя Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров после заседания Национального совета реформ при президенте.

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По словам руководителя Фонда государственного имущества, 2018 год должен стать прорывным в вопросе приватизации.

Виталий Трубаров также отметил, что до конца года Фонд государственного имущества Украины готов завершить приватизацию Одесского припортового завода, оценочная стоимость которого будет через месяц. «Мы фактически выходим на финишную прямую, и вскоре у ОПЗ может быть новый владелец, а это миллиарды гривень в бюджет»,- сказал Трубаров.

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«В Украине фактически было три большие приватизации: первая Криворожсталь, вторая Укртелеком и облэнерго, и 2017 год 3,2 млрд гривень за продажу энергетических компаний. Все остальное несущественные продажи»,- подчеркнул Виталий Трубаров.

По словам Трубарова, среди главных факторов, которые влияют на приватизацию - непосредственная передача министерствами государственных предприятий Фонда госимущества на продажу.

«В настоящее время, согласно 271 постановлению правительства 389 предприятий, из которых только 153 в ведении Фонда. Другие 105 запрещены к приватизации, 131 в ведомстве министерств, то есть не переданы в Фонд, 64 неликвидные объекты, а другие с долгами под сто процентов стартовой стоимости. Если сейчас активно не начать процесс передачи предприятий Фонду и их быструю продажу, то это приведет к увеличению неликвидных объектов за счет банкротства ныне существующих предприятий»,- отметил Трубаров.

Глава ФГИУ также отметил значительное упрощение процедуры приватизации, предусмотренной в законе о приватизации, который ждет на рассмотрение в парламенте.

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«Вместо непонятной для инвесторов «А, Б, В, Г, Дейки», которая на сегодня определяет классификацию объектов приватизации, предполагается новая упрощенная классификация – объекты большой приватизации и объекты малой приватизации»,- отметил Виталий Трубаров.

Руководитель Фонда госимущества отмечает, если сейчас существует 7 законов, которые регулируют приватизацию, то останется только один. Вместо нынешних 5 способов продажи остаются 2 – аукционы и, в отдельных, определенных законом случаях, выкупы.

Виталий Трубаров также сообщил, что новый закон прямо запрещает участие в приватизации компаниям, связанным с государством-агрессором.