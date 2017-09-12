Продажу госактивов упростят: Нацсовет реформ поддержал законопроект о приватизации

Национальный совет реформ при президенте Украины поддержал правительственный законопроект о приватизации, призванный привести процедуру продажи государственных активов к современным стандартам.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

«Новый законопроект был разработан Минэкономразвития совместно с Фондом государственного имущества и уже подан в Верховную Раду Украины (№7066 от 4 сентября 2017 года). Участники Национального совета реформ выразили поддержку этому законопроекту и согласились с необходимостью приватизации», - говорится в сообщении.

По словам первого вице-премьера - министра экономического развития и торговли Степана Кубива, презентовавшего законопроект на Нацсовете реформ, отсутствие регулирования надлежащего качества тормозит процесс приватизации.

«Ни для кого не секрет, что приватизация идет не теми темпами, которые мы себе представляли. Начиная с 2015 года мы приватизировали 48 предприятий на общую сумму 3,6 млрд грн, при том что план поступлений от приватизации в год - 17 млрд грн», - сказал Кубив.

По словам министра, принятие законопроекта парламентом позволит сократить список запрещенных к приватизации госкомпаний до 378 с 1231 и начать процедуру реализации юридически и финансово сложных украинских госактивов.

«Посмотрим правде в глаза - у нас мало «легких» объектов для продажи, поэтому Фонд госимущества должен действовать более изощренно и профессионально. Он должен подходить к процессу привлечения частного инвестора как инвестиционные банки подходят к продаже активов», - подчеркнул вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, в июле Кабинет министров Украины одобрил и направил на рассмотрение Национального совета реформ при президенте новый законопроект о приватизации, предусматривающий значительное упрощение процедуры продажи государственных активов.

Законопроект предусматривает регулирование приватизации одним законом (сейчас – 7 законов), согласно которому будет лишь два типа объектов приватизации (вместо пяти) – крупные и малые. Вместо пяти процедур приватизации предлагается оставить две – аукцион и выкуп. Крупные объекты приватизации будут продаваться исключительно при участии авторитетных советников, а малые – через электронную площадку Prozorro. При этом процедура приватизации может быть оспорена только в рамках английского права.

Правительство отложило масштабную приватизацию, которая в рамках меморандума с МВФ была запланирована на вторую половину лета - осень этого года, до принятия парламентом нового приватизационного законодательства.