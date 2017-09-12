Порошенко рассказал, зачем нужна приватизация

Проведение приватизации позволит привлечь в Украину иностранные инвестиции и эффективных собственников, что ускорит экономический рост и сократит коррупцию в государственном секторе.

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Об этом сообщается на странице президента Украины Петра Порошенко в Twitter со ссылкой на его слова в ходе заседания Национального совета реформ.

«Приватизация важна не только деньгами, но и поиском эффективного собственника, который обеспечит рост экономики. Рост прямых иностранных инвестиций нужен нам как воздух. Время, когда мы выживали только за счет привлечения кредитов, - завершилось. Приватизация также является важным элементом антикоррупционной стратегии Украины», - сказал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, согласно меморандуму о сотрудничестве с Международным валютным фондом Украина должна была принять все необходимые меры для привлечения авторитетных международных инвесторов и приватизировать Одесский припортовый завод в первом полугодии 2017 года. Кроме того, правительство планировало инициировать приватизацию «Турбоатома», «Центрэнерго» и «Укрспирта» до конца сентября 2017 года.

Правительство Украины, тем не менее, отложило масштабную приватизацию до принятия Верховной Радой нового закона о приватизации, рассмотрение которого может проийти в сентябре. По словам заместителя главы Фонда госимущества Юрия Никитина, приватизация Одесского припортового завода в лучшем случае возможна в конце 2017 года, а продажа контрольного пакета акций «Центрэнерго» - в середине 2018 года.