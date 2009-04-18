Чистая прибыль Citigroup в 1 квартале составила 1,6 млрд долл.

Чистая прибыль американского банка Citigroup в первом квартале 2009 года составила 1,6 млрд долл., или 0,18 долл. на акцию, сообщает Bloomberg.

Годом ранее компания зафиксировала убыток в 5,11 млрд долл., или 0,34 долл. на акцию, говорится в заявлении компании.

Аналитики прогнозировали убыток в 0,32 долл. на акцию.

Как передает ВВС, если учесть выплаты по привилегированным акциям, то банк находится в убытке.

На электронных торгах акции Citigroup выросли в цене, однако затем ушли в минус, потеряв в цене 12%.

Квартальная чистая прибыль говорит о резком изменении тенденции, поскольку в этот же самый период год назад банк понес убыток, который превысил 5 млрд. долларов.

Держатели обыкновенных акций банка в первом квартале 2009 года понесли убыток в размере почти 1 млрд. долларов. Это стало результатом выплаты дивидендов держателям привилегированных акций в размере 2,7 млрд. долларов и потерь по "плохим кредитам" в размере 7,3 млрд. доллара.

Выручка Citigroup составила 24,8 млрд. долларов.

Для преодоления последствий мирового финансового кризиса банк получил от американских властей помощь в размере 45 млрд. долларов. Как результат, Министерству финансов США принадлежат 40% Citigroup.

Банк также сообщил, что сократил численность своих сотрудников по всему миру до 309 тысяч с 374 тысяч.

Citigroup Inc. - крупнейшая международная корпорация, являющаяся одним из мировых лидеров в сфере финансового обслуживания. Компания образовалась 7 апреля 1998 года в результате слияния Citicorp и Travelers Group. Банк управляет активами общей стоимостью свыше 1,9 триллиона долларов. Citigroup - первичный дилер ценных бумаг казначейства США.