Фондовые биржи ЕС завершили неделю ростом индексов

Уверенным ростом главных индексов завершили торговую неделю ведущие фондовые биржи Евросоюза. Фондовый рынок ЕС растет уже шестую неделю подряд, что приобретает качественный характер и начинает указывать на скорый выход мировой экономики из нынешнего спада.

Совокупная стоимость акций, котирующихся на Лондонской фондовой бирже, увеличилась 0,98%, на Франкфуртской – на 1,46%, на Парижской – на 1,77%, на Брюссельской – на 2,65%, на Амстердамской – на 2,23%, на Миланской – на 1,90% и на Мадридской – на 1,76%, передает ИТАР-ТАСС.

Главный индекс не входящей в Евросоюз швейцарской Цюрихской биржи увеличился на 0,56%.