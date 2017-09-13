Минфин одолжил на внутреннем рынке более 900 миллионов гривень
В том числе 911,7 млн грн привлечено в результате продажи гривневых облигаций сроком обращения 3 года со средневзвешенной доходностью 14,53% годовых.
Министерство финансов Украины на плановом еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 922,182 млн грн.
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Как сообщается на сайте министерства, в том числе 911,7 млн грн привлечено в результате продажи гривневых облигаций сроком обращения 3 года со средневзвешенной доходностью 14,53% годовых, еще 10,5 млн грн - облигаций сроком 1 год с доходностью 14,35% годовых.
Справка УНИАН. По состоянию на 12 сентября объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составил 694,771 млрд грн, при этом в собственности Национального банка Украины находятся облигации на сумму 363,485 млрд грн, или 52% их общего объема.