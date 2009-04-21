Фондовые рынки США закрылись спадом

Американские биржевые индексы по итогам торгов в понедельник продемонстрировали спад в пределах 3,56-4,28% на фоне недоверия инвесторов к позитивной статистике некоторых лидеров банковского сектора страны, сообщает РИА Новости cо ссылкой на агентство Франс Пресс.

По мнению аналитиков, инвесторы опасаются, что благоприятная квартальная статистика таких банков, как Citigroup, JPMorgan Chase и Goldman Sachs связана прежде всего с финансовой поддержкой правительства.

"Во многом прибыль банков появилась благодаря правительственной помощи. Вероятнее всего, в следующих кварталах это не повторится и прибыль, превышающая прогнозы, останется феноменом одного квартала", - заявил Пол Нолте из компании Hinsdale Investments.

К закрытию торгов индекс Dow Jones понизился на 3,56%, достигнув 7841,73 пункта.

S&P 500 в понедельник понизился на 4,28%, достигнув 832,39 пункта.

Индекс NASDAQ по итогам торгов упал на 3,88% - до 1608,21 пункта.