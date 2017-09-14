Фонд госимущества запускает проект малой приватизации через Prozorro

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) запускает пилотный проект приватизации небольших государственных предприятий через электронную площадку Prozorro, сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

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"Министерство юстиции зарегистрировало приказ Фонда государственного имущества Украины "Об утверждении Порядка проведения пилотного проекта по продаже объектов малой приватизации с применением электронной торговой системы "Prozorro.Продажи". Речь идет, в том числе, о реализации нежилых и складских помещений, находящихся на балансе небольших государственных предприятий, а также имущественных комплексов и т.д.", - сказано в сообщении.

Отмечается, что аукционы по продаже объектов в рамках пилотного проекта будут проводиться по правилам электронной системы "Prozorro.Продажи". При этом общая процедура продаж Фонда государственного имущества останется без изменений.

В пресс-службе напомнили, что согласно действующему "Закону о приватизации" к объектам малой приватизации относится имущество государственных предприятий, которые могут быть выделены в самостоятельные субъекты хозяйствования и на которых средняя численность работающих не превышает 100 человек, а объем валового дохода не превышает 70 миллионов гривень в год.

Кроме того, к этой категории относится имущество, в том числе вместе с земельными участками государственной собственности, на которых оно расположено. А также объекты незавершенного строительства, законсервированные объекты и объекты социально-культурного назначения - кроме тех, которые не подлежат приватизации.

В перечень объектов, которые планируется выставить на продажу, вошли имущественные комплексы пансионатов и баз отдыха, бывшие в употреблении автомобили, башенные краны, нежилые здания, складские помещения и т. д.

Как сообщал УНИАН, в конце мая этого года Фонд госимущества и Минэкономразвития определили первые 90 объектов малой приватизации для продажи через Prozorro.

Кабинет министров в начале мая этого года утвердил пилотный проект малой приватизации через электронную площадку Prozorro.