Потери банков могут негативно отразиться на фондовом рынке

Сегодня не следует ожидать продолжения ралли на ПФТС на фоне негативных новостей по банковскому сектору. Так прокомментировал УНИАН текущую ситуацию на фондовом рынке аналитик инвестиционной компании «Альфа Капитал Украина» Денис ШАВРУК.

По его словам, данные по потерям сектора в первом квартале этого года, опубликованные через день после отчета JPMorgan Chase, показавшего восстановление прибыльности операций банка, свидетельствуют о том, что Украина как минимум на полгода отстает от развитых экономик в плане борьбы с кризисом. "Многое еще предстоит сделать, прежде чем мы с уверенностью сможем сказать о том, что спад в экономике пройден", – отметил Д.ШАВРУК.

В то же время аналитик отметил, что финансовый сектор в Украине занимает гораздо более скромную роль по своему вкладу в ВВП, чем в США. "Тем не менее эти новости могут негативно отразиться на рынке и даже привести к падению в зависимости от мер, предпринимаемых правительством и НБУ по рекапитализации и рефинансированию банковского сектора", – добавил Д.ШАВРУК.