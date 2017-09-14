Фонд гарантирования за все время продал активов банков на 6 миллиардов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц за всю историю своего существования продал активы ликвидируемых банков на 6 миллиардов гривень, сообщила заместитель директора-распорядителя Фонда Светлана Рекрут в ходе круглого стола в Киеве.

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"За всю историю Фондом реализовано активов на 6 миллиардов. Это мало. У нас впереди много работы", - сказала Рекрут.

По ее словам, в настоящее время в управлении Фонда 93 банка, активы которых по балансовой стоимости составляют 500 миллиардов гривень, в то время как оценочная стоимость – всего 100 миллиардов гривень.

Представитель Фонда напомнила, что для продажи активов банков-банкротов пришлось отстроить процессы и инфраструктуру буквально с нуля.

"На сегодня мы полностью готовы инфраструктурно, у нас есть понимание политики продаж, и мы готовы активно участвовать в стимулировании и организации рынка проблемных долгов в Украине", - добавила Рекрут.

Она подчеркнула, что Фонд на сегодня на 93% закредитован Министерством финансов и Национальным банком, и эти долги нужно возвращать.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц в январе-июле получил от управления активами ликвидируемых банков 4,963 миллиона гривень.

В 2014-2016 годы Национальный банк и Министерство финансов предоставляли Фонду кредиты для обеспечения выплат вкладчикам, остаток задолженности по которым на начало августа превышал 68 миллиардов гривень.

Объем ресурсов Фонда гарантирования вкладов на 1 сентября 2017 года составил 14,184 миллиарда гривень.