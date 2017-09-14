В Нацбанке рассказали о прогрессе в переговорах по реструктуризации внутреннего госдолга

Национальный банк Украины ожидает результативного завершения переговоров с Министерством финансов о репрофайлинге облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) в своем портфеле в ближайшее время, сообщил журналистам заместитель главы НБУ Олег Чурий.

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«Мы не прекращали переговоры. Министерство финансов согласно бюджетной резолюции имеет право провести репрофайлинг в этом году. На сегодня переговоры в достаточно зрелой стадии, и я думаю, что в ближайшее время мы сообщим о результатах», - сказал Чурий.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 24 мая одобрил условия репрофайлинга ОВГЗ (замены облигаций на другие с более длительным сроком погашения) в портфеле НБУ на 229 млрд грн, чтобы снизить нагрузку на госбюджет.

Впоследствии, в августе, Кабмин отменил свое постановление, поскольку согласие между Министерством финансов и Национальным банком не было достигнуто в установленный срок, и переговоры продолжились.

В собственности НБУ находятся ОВГЗ на сумму свыше 363 млрд грн, или 52% их общего объема в обращении.