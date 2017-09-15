Президент анонсировал размещение украинских еврооблигаций на следующей неделе

Президент Украины Петр Порошенко ожидает успешного завершения размещения Украиной еврооблигаций на следующей неделе. Об этом глава государства заявил во время выступления на 14-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.

Читайте такжеСуверенные еврооблигации Украины резко выросли в цене

"На следующей неделе завершаем размещение. Думаю, все будет хорошо", - сказал президент.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября Министерство финансов сообщило о предстоящих встречах с инвесторами: 11-12 сентября Лондоне, 13 сентября в Нью-Йорке и 14 сентября в Бостоне, после чего наша страна с учетом рыночных условий выпустит облигации внешнего госзайма в долларах США.

Вместе с предложенным выпуском Минфин объявил о выкупе существующих облигаций внешнего госзайма с погашением в 2019 и 2020 годах.

Согласно программе с Международным валютным фондом, Украина в конце 2017 года должна вернуться на рынок внешних коммерческих заимствований с выпуском еврооблигаций на 1 миллиард долларов.