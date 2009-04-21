Рынок акций США снижается на фоне финансовых отчетов компаний

Рынок акций США открылся снижением во вторник на фоне разочаровывающих финансовых отчетов и еще более мрачных прогнозов ряда американских компаний, сообщает Рейтер.

К 17.40 МСК индекс Dow Jones industrial average снизился на 0,17 процента до 7.828,50 пункта, индекс Standard & Poor`s 500 опустился на 0,04 процента до 870,16 пункта, однако индекс Nasdaq Composite вырос на 0,53 процента до 1.616,76 пункта.

Акции производителя строительной техники Caterpillar Inc опустились в начале торгов на 4,6 процента после того, как компания опубликовала отчетность за первый квартал и сообщила, что приостановит обратный выкуп акций.

Химическая компания DuPont Co объявила о сокращении квартальной прибыли на 59 процентов, понизила прогноз прибыли на 2009 год из-за ослабления спроса и сообщила, что продолжит сокращать расходы.

Прибыль Bank of New York Mellon Corp снизилась в первом квартале более чем на 50 процентов, и банк принял решение сократить дивиденды на 63 процента, чтобы поддержать необходимые уровни достаточности капитала. Его акции снизились при открытии на 11,7 процента.

"Сегодня выходит множество отчетов. Это должно доминировать... после вчерашней масштабной фиксации прибыли", - говорит Пол Мендельсон, аналитик Windham Financial Services.

"Мы получим более полную картину многочисленных секторов и всего рынка, и это позволит нам понять, что произошло с экономикой в первом квартале".

Продажи и прибыль фармацевтической компании Merck & Co Inc, которая планирует купить своего конкурента Schering-Plough Corp позже в этом году, оказались ниже прогнозов в первом квартале из-за глобального экономического спада.

Квартальная прибыль промышленного конгломерата United Technologies Corp сократилась на 27,8 процента из-за снижения спроса на его продукцию в условиях рецессии. В то же время котировки Coca-Cola Co подросли на 0,7 процента, несмотря на сообщение компании о трехпроцентном сокращении выручки.

Акции General Motors Corp выросли на 3,0 процента на фоне новостей о том, что администрация американского президента Барака Обамы предоставит компании до $5 миллиардов и выделит $500 миллионов автопроизводителю Chrysler, пытающемуся договориться об альянсе с Fiat.

В понедельник рынок акций США снизился более чем на три процента на фоне предупреждения Bank of America Corp о росте проблемных кредитов.