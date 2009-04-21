Фондовый рынок показал давно ожидаемую коррекцию

Украинский фондовый рынок сегодня, 21 апреля, на торгах продемонстрировал давно ожидаемую и закономерную коррекцию на фоне «перегрева» предыдущих торговых сессий.

Так прокомментировал УНИАН текущую ситуацию на отечественном рынке ценных бумаг брокер торгового отдела ЗАО "Альтана Капитал" Евгений ПШЕНИЧКИН.

По его словам, международные рынки накануне закрылись существенным снижением. Причиной тому стала негативная корпоративная отчётность ряда ведущих компаний и финучреждений США и Европы.

По информации Е.ПШЕНИЧКИНА, ещё до начала торгов на площадке ПФТС начали снижаться котировки ряда ликвидных эмитентов 1-2 уровней листинга. Так, по словам брокера, безусловный лидер предыдущей сессии - Енакиевский метзавод, который продемонстрировал в пятницу рост на 30%, 21 апреля также «уверенно» снизился на 14%. По бумагам «Днепроэнерго» было зафиксировано снижение в 7% с объёмом, равным 30% всего дневного рыночного объёма. Всего до сессии было заключено 10 сделок суммарным объёмом в 10 млн. грн.

По словам брокера, сама сессия проходила при достаточно умеренной активности участников. Начавшись с активных распродаж, после часа торгов рынок сделал слабую попытку вернуться к предыдущим уровням, которая, впрочем, не удалась. «До конца торгов никаких существенных колебаний не прослеживалось, торговцы в большинстве своём фиксировали прибыли», - отметил Е.ПШЕНИЧКИН.

По его словам, наибольшее количество сделок 21 апреля было заключено по акциям Енакиевского метзавода – 25 и по акциям «Укрнафты» – 23 сделки. Лидерами падения стали бумаги банка "Форум» (-20%), Полтавского ГОКа (-18%) и «Донбассэнерго» (-16%). На фоне всеобщего падения рост продемонстрировали лишь бумаги «Интерпайп Новомосковский трубный завод» – на 31%. Однако данный эмитент в индексную корзину ПФТС не входит и при расчёте индекса во внимание не принимался, отметил брокер.

Суммарный объём на рынке акций ПФТС составил 20,6 млн. грн., индекс снизился на 9,07%.

По словам Е.ПШЕНИЧКИНА, на «Украинской бирже» ситуация была подобной ПФТС. Только к завершению торгов на ней была зафиксирована попытка поднять котировки. «Потому и цены к закрытию по ряду позиций на «Украинской бирже» несколько выше аналогичных на ПФТС», - добавил брокер. Всего на «Украинской бирже» в течении дня был зафиксирован объём в 5,5 млн. грн.

По мнению Е.ПШЕНИЧКИНА, дальнейшее движение украинского фондового рынка будет задавать внешний новостной фон. «Кроме того, положительное решение миссии МВФ по украинскому вопросу может оказать существенную поддержку нашему рынку и позволит ему закрепиться на текущих уровнях», - отметил брокер.