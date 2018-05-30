Фондовый рынок: незатихающий оптимизм

На прошлой неделе индекс ПФТС рос все дни за исключением среды (-2,68%). В понедельник он пробил психологическую отметку в 300 пунктов. Значительный рывок в стоимости украинских акций (на 8,81%) произошел в четверг. Ежедневно увеличивались и объемы торгов ценными бумагами. За пять торговых сессий они превысили 120,26 млн грн (из них – 104,90 млн грн пришлось на торги акциями). При этом рекордный объем бумаг (29,64 млн грн, в том числе акций на 26,29 млн грн) наторговали 17 апреля.

«Индекс ПФТС толкали вверх позитивные зарубежные новости. В частности, финансовые результаты Toshiba Corp. и JPMorgan укрепили надежды инвесторов на ослабление мировой рецессии: убыток первого оказался выше прогнозов аналитиков, а чистая прибыль второго превысила ожидания», - констатирует председатель правления ЗАО «Фондовая компания «Автоальянс-инвест» Дмитрий Тараненко.

Внутренним фактором подъема на рынке акций стали рекомендации миссии Международного валютного фонда (МВФ) по итогам первого пересмотра программы сотрудничества с Украиной выделить Киеву второй транш кредита stand by в размере около $2,8 млрд.

В тоже время, по словам Тараненко, фундаментальных причин для подъема экономики пока нет. В марте спад промышленного производства составил 30,4% по сравнению с мартом 2008 года (в феврале этот показатель равнялся 31,6%). Тенденция экономического спада в нашей стране сохранится и во втором квартале. По мнению Тараненко, в ближайшие недели торговцы ценными бумагами станут фиксировать прибыль, и индекс ПФТС будет корректироваться.

На минувшей неделе из голубых фишек в ПФТС по стоимости котировок спроса наиболее подорожали акции Енакиевского металлургического завода (76,85%), «Донбассэнерго» (44,96%) и «Азовстали» (25%). Привлекательность бумаг для инвесторов Енакиевского метзавода обусловлена его хорошими мартовскими производственными показателями. В прошлом месяце предприятие увеличило объемы производства в сравнении с февралем 2009 года. В частности, позитивная динамика производства связана с освоением в конвертерном цехе пяти новых марок стали для разлива на машинах непрерывного литья заготовки, что позволило расширить сортамент готовой продукции. Выросли в цене и бумаги криворожского горно-металлургического комбината ОАО "Arcelor Mittal Кривой Рог", который на днях заявил, что по итогам 2008 года увеличил чистую прибыль на 23,1% по сравнению с 2007 годом.

Акции «Укрсоцбанка» и «Райффайзен Банк Аваль» подорожали на 19,34% и 9,70% соответственно. "Райффайзен Банк Аваль" 15 апреля перечислил инвесторам последний транш в размере $100 млн, погасив досрочно и в полном объеме синдицированный кредит на общую сумму $500 млн. В целом банковская система Украины демонстрирует некоторые позитивные явления. Отток средств населения из нее в марте сократился до $293 млн, а в апреле наблюдается приток средств физических лиц.

Увеличилась и стоимость бумаг «Стирола», несмотря на данные предприятия о том, что в январе-марте этого года предприятие реализовало готовой продукции на 57,5% меньше, чем за аналогичный период 2008 года. На работу ОАО в первом квартале негативно повлияло увеличение стоимости основного сырья – природного газа, более чем троекратное падение рыночных цен на основную продукцию компании, 16-дневная вынужденная остановка предприятия в ходе украинско-российского газового конфликта.

Аутсайдером недели стали бумаги «Мариупольского металлургического комбината им. Ильича», котировки спроса которого не изменились, а котировки продажи (единственные из представителей индексной корзины) оказались в минусе.

Рост фондовых котировок 9-15 апреля способствовал улучшению показателей большинства инвестиционных фондов. Прирост индекса ПФТС за этот период составил 15,62% (он демонстрировал «сверхрост»). При этом американские аналоги повысились только на 2,3-3%, европейские - на 1,1- 4,4%, азиатские - на 1,7%, российские - на 3,8-6%.

По данным Украинской ассоциации инвестиционного бизнеса (УАИБ), вложения в открытые фонды принесли средний доход в 1,75%. Только два из 29 фондов показали незначительный минус. По данным Emerging Portfolio Fund Research, с 9 по 15 апреля 2009 года приток капитала в фонды, инвестирующие в активы стран СНГ, увеличился на $3 млн до $23,1 млн.

Примечательно, что на прошлой неделе индекс ПФТС и украинские открытые инвестфонды впервые с начала года начали повышаться после длительного падения. Фондовый индикатор с 1 января по 15 апреля увеличился на 1,47%, а открытые фонды в среднем на 0,56% (без учета наихудшего показателя «ОТП Классический» (-9,42%). По информации УАИБ, среднее увеличение стоимости инвестиционных сертификатов с начала года составило 0,95%.

По прогнозу главы МВФ Доминика Стросс-Кана, мировая экономика выйдет из рецессии в первом полугодии 2010 года, но только в том случае, если банки очистятся от "плохих" активов. За последние месяцы МВФ неоднократно ухудшал прогноз изменения мировой экономики. Согласно последнему варианту (середина марта), мировая экономика в 2009 году может снизиться на 0,5-1%, в 2010 году ожидается рост на 1,5-2,5%.

О запуске новой общеевропейской торговой площадки, на которой будет осуществляться купля-продажа акций всего региона объявил на прошлой неделе крупнейший биржевой оператор в Европе, немецкая Deutsche Boerse. Новая платформа будет называться Xetra International Market. Для расчетов будет использоваться подразделение Deutsche Boerse во Франкфурте-на-Майне - Eurex Clearing. Предполагается, что запуск Xetra International Market произойдет в четвертом квартале текущего года. Deutsche Boerse планирует, что на новой площадке смогут обращаться и акции британских компаний, что сделает немецкого оператора прямым конкурентом Лондонской фондовой биржи (LSE). На европейской бирже NYSE Euronext уже предлагается торговля ценными бумагами из Франции, Бельгии, Португалии и Голландии. Кроме того, в марте NYSE запустила собственную платформу NYSE Arca Europe, где совершаются сделки с акциями из Австрии, Дании, Финляндии, Германии, Италии, Норвегии, Испании, Швеции, Швейцарии, Ирландии и Великобритании. Напомним, в декабре 2008 года Deutsche Boerse пыталась объединиться с NYSE Euronext, однако переговоры провалились. Если бы сделка состоялась, был бы образован крупнейший биржевой оператор в мире.

ФК «Автоальянс-инвест» (для УНИАН)