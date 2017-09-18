Мессенджер Slack оценили в $5,1 миллиарда

Новый сервис для корпоративной переписки Slack в ходе последнего раунда финансирования оценили в 5,1 миллиарда долларов. В этом раунде мессенджер привлек 250 миллионов долларов, сообщает Прайм.

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"Прошлый раунд финансирования прошел в апреле текущего 2017 года, тогда Slack оценивался в 3,8 миллиарда долларов" - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что большая часть полученных инвестиций за последний раунд пришлась от фонда Vision Fund японской группы SoftBank. Испольнительный директор Slack Стюарт Баттерфилд прокомментировал это тем, что именно японский фонд планировал вложить большую сумму и, вероятно, останется инвестором сервиса для бизнес-переписки в будущем.

"Странный мир. Если бы это было 10 лет назад, мы бы вышли на IPO", - добавил Баттерфилд и пояснил, что в будущем сервис Slack и нацелен на IPO. Во временном промежутке это произойдет не ранее, чем в следующем 2018 году.

По данным газеты, сейчас по всему миру каждый день сервисом Slack пользуются около 5 миллионов пользователей. Из них у 1,5 миллиона человек оформлена платная подписка.