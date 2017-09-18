Украина выкупит евробонды на $1,6 миллиарда

Министерство финансов Украины выкупит у инвесторов еврооблигации с погашением в 2019 году на 1,161 млрд долл. и с погашением в 2020 году - на 415,2 млн долл. по номиналу, сообщается на сайте Ирландской фондовой биржи.

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«Общая сумма окончательного выкупа равна 1,576 млрд долл. США… Дата расчета по предложению ожидается 25 сентября 2017 года», - говорится в сообщении.

Согласно приведенным данным, Минфин выкупит еврооблигации с погашением в 2019 году за 106% номинала, с погашением в 2020 году – за 106,75% номинала.

Кроме того, инвесторы получат накопленные проценты по ставке в 7,75% годовых, или 5,17 долл. на каждую 1 тыс. номинала.

Также сообщается, что после выкупа в обращении останутся бумаги на 661,3 млн долл. с погашением в 2019 году и на 1,365 млрд долл. – с погашением в 2020 году.

Как сообщал УНИАН, украинская делегация с 11 по 14 сентября проводила встречи с инвесторами в Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне для подготовки выпуска облигаций внешнего государственного займа в долларах США.

Вместе с предложенным выпуском Минфин объявил о выкупе существующих облигаций внешнего госзайма с погашением в 2019 и 2020 годах.

Согласно программе с Международным валютным фондом, Украина в конце 2017 года должна вернуться на рынок внешних коммерческих заимствований.

По оценкам экспертов, Минфин выпустит новые еврооблигации со сроками погашения от 10 до 15 лет с купоном 7,3-7,5% общим объемом до 2,5 млрд долл., при этом чистый объем после вычета затрат на выкуп прежних облигаций составит около 1 млрд долл.

Государственный и гарантированный государством долг Украины за январь-июль 2017 года вырос на 7,2% в долларовом эквиваленте - до 76,06 млрд долл., на 2,1% в гривневом эквиваленте - до 1,971 трлн грн.

По предварительному проспекту эмиссии еврооблигаций Украины, в ближайшие 5 лет нашей стране предстоит выплатить по внешним и внутренним долгам 64,196 млрд долл., в том числе 10,935 млрд долл. в 2018, 11,555 млрд долл. в 2019, 13,705 млрд долл. в 2020, 14,080 млрд долл. в 2021 и 13,921 млрд долл. в 2022 году.