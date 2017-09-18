Фонд госимущества разработал и передал в Кабмин новый закон об аренде

Фонд государственного имущества Украины разработал и передал в профильные министерства проект закона «Об аренде государственного и коммунального имущества», по которым аренда будет осуществляться исключительно через электронные аукционы, отменяется необходимость получать дополнительные разрешения в различных органах управления, а сам процесс аренды уменьшится до 45 дней с нынешних 145. Об этом сообщил руководитель Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров.

По его словам, цель нового закона - сделать процедуру аренды государственного и коммунального имущества максимально прозрачной, эффективной и простой для инвестора.

«Фонд предлагает сдавать в аренду имущество исключительно на электронных аукционах. Или через систему ProZorrо, или через любую другую, но в формате без Конкурсных комиссий. Процесс должен быть публичным, конкурентным, а цена максимальной»,- подчеркнул Виталий Трубаров.

В частности, руководитель Фонда госимущества отмечает, что по новому закону, арендатор самостоятельно будет определять субъекта оценочной деятельности, информация об объекте аренды будет размещена на официальном сайте и не потребует никаких запросов, а каждые три года будет проходить актуализация стоимости.

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«Процесс будет таким: формирование перечня объектов с последующим обнародованием, оценка объекта потенциальным арендатором, рецензирование отчета об оценке, объявление и прием заявок, проверка участников и аукцион», - рассказал Виталий Трубаров.

Руководитель Фонда госимущества отмечает, что такой порядок передачи объектов государственной и коммунальной собственности в аренду будет как для единых имущественных комплексов, так и для отдельных объектов недвижимого и движимого имущества.

«Отличие будет заключаться лишь в том, что перечень ЕМК будет утверждать Правительство и отдельно будут разрабатываться инвестобязательства и условия аренды»,- сказал Виталий Трубаров.

Виталий Трубаров также сообщил, что в настоящее время действует свыше 19 тысяч действующих договоров аренды, прибыль от которых по состоянию на август составила почти 673 миллиона гривень. «До конца года эта цифра будет больше 1 миллиарда»,- резюмировал руководитель Фонда госимущества.