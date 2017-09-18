Украина разместит 15-летние евробонды на $3 миллиарда - источники

Министерство финансов Украины планирует разместить еврооблигации сроком обращения 15 лет на 3 млрд долл. США по ставке 7,375% годовых, сообщил УНИАН источник на финансовом рынке.

Читайте такжеБюджет-2018: к концу следующего года госдолг достигнет 2,7 триллиона гривень

По словам собеседника агентства, погашение бумаг запланировано 25 сентября 2032 года.

Второй участник финансового рынка также подтвердил эту информацию, добавив, что организаторами выпуска выступают банки BNP Paribas, Goldman Sachs и JP Morgan.

Сегодня, 18 сентября, Министерство финансов сообщило о выкупе у инвесторов еврооблигаций Украины с погашением в 2019 году на 1,161 млрд долл. и с погашением в 2020 году на 415,2 млн долл. по номиналу.

Ранее украинская делегация с 11 по 14 сентября проводила встречи с инвесторами в Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне для подготовки выпуска облигаций внешнего государственного займа в долларах США.

Согласно программе с Международным валютным фондом, Украина в конце 2017 года должна вернуться на рынок внешних коммерческих заимствований.

Эксперты прогнозировали, что Минфин выпустит новые еврооблигации со сроками погашения от 10 до 15 лет с купоном 7,3-7,5% общим объемом около 2,5 млрд долл., чтобы чистый объем привлеченных средств за вычетом затрат на выкуп прежних облигаций составил около 1 млрд долл.

Справка УНИАН. Государственный и гарантированный государством долг Украины за январь-июль 2017 года вырос на 7,2% в долларовом эквиваленте - до 76,06 млрд долл., на 2,1% в гривневом эквиваленте - до 1,971 трлн грн.

Согласно предварительному проспекту эмиссии еврооблигаций Украины, в ближайшие 5 лет нашей стране предстоит выплатить по внешним и внутренним долгам 64,196 млрд долл., в том числе 10,935 млрд долл. в 2018-м, 11,555 млрд долл. в 2019-м, 13,705 млрд долл. в 2020-м, 14,080 млрд долл. в 2021-м и 13,921 млрд долл. в 2022 году.