Порошенко подтвердил привлечение Украиной на рынке заимствований $3 миллиардов

Украина вышла на рынок заимствований и привлекла 3 млрд долл. на 15 лет. Об этом президент Петр Порошенко сообщил в Twitter.

«Украина вышла на рынок заимствований и привлекла 3 млрд долларов в рекордные сроки. До этого никогда Украина не получала такого объема на срок 15 лет», - написал он.

Глава государства подчеркнул, что это событие является свидетельством чрезвычайно положительной оценки инвесторами реформ, проводимых в Украине.

Как сообщал УНИАН, ранее источники на финансовом рынке сообщали о планах Украины разместить еврооблигации сроком обращения 15 лет на 3 млрд долл. США по ставке 7,375% годовых.

Также сегодня, 18 сентября, Министерство финансов сообщило о выкупе у инвесторов еврооблигаций Украины с погашением в 2019 году на 1,161 млрд долл. и с погашением в 2020 году на 415,2 млн долл. по номиналу.

С 11 по 14 сентября украинская делегация проводила встречи с инвесторами в Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне для подготовки выпуска облигаций внешнего государственного займа в долларах США.

Согласно программе с Международным валютным фондом, Украина в конце 2017 года должна вернуться на рынок внешних коммерческих заимствований.

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Эксперты прогнозировали, что Минфин выпустит новые еврооблигации со сроками погашения от 10 до 15 лет с купоном 7,3-7,5% общим объемом около 2,5 млрд долл., чтобы чистый объем привлеченных средств за вычетом расходов на выкуп бывших облигаций составлял около 1 млрд долл.

Справка УНИАН. Государственный и гарантированный государством долг Украины за январь-июль 2017 года вырос на 7,2% в долларовом эквиваленте - до 76,06 млрд долл., на 2,1% в гривневом эквиваленте - до 1,971 трлн грн.

По предыдущему проспекту эмиссии еврооблигаций Украины, в ближайшие 5 лет нашей стране предстоит выплатить по внешним и внутренним долгам 64,196 млрд долл., в том числе 10,935 млрд долл. в 2018, 11,555 млрд долл. в 2019, 13,705 млрд долл. в 2020, 14,080 млрд долл. в 2021 и 13,921 млрд долл. в 2022 году.