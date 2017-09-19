Фонд госимущества ожидает получить миллиард от аренды госсобственности
08:58, 19 сентября 2017Фондовый рынок
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В настоящее время действует более 19 тыс. договоров аренды, прибыль от которых по состоянию на август 2017 года составила почти 673 млн грн.
Иллюстрация REUTERS
Фонд государственного имущества Украины ожидает, что поступления от аренды госсобственности по итогам 2017 года составят более 1 млрд грн, сообщила пресс-служба Фонда со ссылкой на главу ведомства Виталия Трубарова.
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Согласно сообщению, в настоящее время действует более 19 тыс. договоров аренды, прибыль от которых по состоянию на август 2017 года составила почти 673 млн грн.
«До конца года эта цифра будет больше 1 млрд грн», - цитирует Трубарова пресс-служба.
Как сообщал УНИАН, поступления в бюджет от аренды госсобственности в 2016 году составили 1,02 млрд грн, что на 16% меньше, чем в 2015 году.
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