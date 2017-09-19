Фонд госимущества ожидает получить миллиард от аренды госсобственности

Фонд государственного имущества Украины ожидает, что поступления от аренды госсобственности по итогам 2017 года составят более 1 млрд грн, сообщила пресс-служба Фонда со ссылкой на главу ведомства Виталия Трубарова.

Читайте такжеОставить 15 особо важных предприятий: в Украине хотят продать 893 госкомпании

Согласно сообщению, в настоящее время действует более 19 тыс. договоров аренды, прибыль от которых по состоянию на август 2017 года составила почти 673 млн грн.

«До конца года эта цифра будет больше 1 млрд грн», - цитирует Трубарова пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, поступления в бюджет от аренды госсобственности в 2016 году составили 1,02 млрд грн, что на 16% меньше, чем в 2015 году.