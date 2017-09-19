Крупнейший держатель госдолга США Китай купил гособлигаций страны еще почти на $20 миллиардов

Китай в июле этого года продолжил укреплять свои позиции крупнейшего держателя гособлигаций американского Минфина и приобрел этих бумаг за отчетный период еще на 19,5 миллиарда долларов, в настоящий момент Китай - держатель бумаг на 1,166 триллиона долларов, следует из данных, опубликованных Минфином США в понедельник.

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В июне Китай вернул себе статус крупнейшего держателя госдолга США, обойдя по этому показателю Японию (впервые с октября прошлого года), передает Прайм.

Ближайший конкурент, Япония, тоже активно скупала обязательства американского Минфина. За июль этот показатель увеличился на 22,3 миллиарда долларов до 1,113 триллиона долларов.

С заметным отставанием в тройке лидеров Ирландия - держатель бумаг на 311 миллиардов долларов. Эта страна также увеличивала объем активов в гособлигациях США в июле почти на 8 миллиардов долларов.

Россия занимает в этом списке 14-ю строчку. Размер активов в казначейских бумагах США практически не увеличился по сравнению с июнем, вырос всего на 200 миллионов долларов - до 103,1 миллиарда долларов.

Всего государства приобрели в июле этих бумаг на 78,7 миллиарда долларов, объем иностранных заимствований Минфина США в настоящее время достиг 6,25 триллиона долларов.