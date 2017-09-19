Украина одолжила $3 миллиарда: условия размещения еврооблигаций

Кабинет министров утвердил условия размещения первого с 2014 года рыночного выпуска еврооблигаций Украины, поручив Министерству финансов разместить облигации внешнего государственного займа на 3 млрд долл. с ежегодной выплатой процентов по ставке 7,375% годовых.

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Как говорится в постановлении Кабмина №696, опубликованном на сайте правительства, в рамках выпуска будут эмитированы бумаги на 1,682 млрд долл. для обмена и/или выкупа облигаций внешних госзаймов Украины 2015 года по цене 1,06 тыс. долл. за 1 тыс. долл. номинала первой серии облигаций и 1,0675 тыс. долл. за 1 тыс. долл. номинала второй серии, а также для выплаты начисленных процентов по этим бумагам.

Процентный доход по новым облигациям будет выплачиваться ежегодно 25 марта и 25 сентября, начиная с 25 марта 2018 года.

Погашение облигаций будет проводиться равными частями по 25% номинала 25 марта и 25 сентября 2031 года, 25 марта и 25 сентября 2032 года.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября поздно вечером президент Петр Порошенко сообщил, что Украина вышла на рынок заимствований и привлекла 3 млрд долл. на 15 лет.

18 сентября Министерство финансов сообщило о выкупе у инвесторов еврооблигаций Украины с погашением в 2019 и 2010 году на общую сумму 1,6 млрд долл.

С 11 по 14 сентября украинская делегация проводила встречи с инвесторами в Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне для подготовки выпуска облигаций внешнего государственного займа в долларах США.

Согласно программе с Международным валютным фондом, Украина в конце 2017 года должна вернуться на рынок внешних коммерческих заимствований.

По предварительному проспекту эмиссии еврооблигаций Украины, в ближайшие 5 лет нашей стране предстоит выплатить по внешним и внутренним долгам 64,196 млрд долл.