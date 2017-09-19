Инвесторы снова начинают верить в Украину: Гройсман прокомментировал размещение еврооблигаций

Выход Украины на внешний рынок заимствований и размещение еврооблигаций на 3 млрд долл. позволит уменьшить нагрузку на госбюджет в пиковый период выплат по внешним долгам.

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Об этом на своей странице в сети Facebook написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Украина впервые за три года самостоятельно вышла на рынок внешних заимствований и смогла разместить облигации на 3 млрд долл. на 15 лет под 7,375% годовых...

Важно, что часть привлеченных средств пойдет на выкуп выпущенных в предыдущие годы облигаций со сроком погашения в 2019-2020 годах, что уменьшит нагрузку на бюджет в период, на который приходится пик выплат по внешним долгам", - написал премьер-министр.

Гройсман отметил, что удачный выход нашей страны на рынок еврооблигаций свидетельствует о возрождении веры инвесторов в Украину.

"На самом деле, это признак того, что инвесторы снова начинают верить в Украину, верить в то, что мы движемся в правильном направлении... Спасибо команде Министерства финансов Украины за удачную операцию, всей правительственной команде - за результативную работу. Благодаря слаженным усилиям президента, парламента и правительства доверие к Украине в международных деловых кругах растет и создает предпосылки для нашего дальнейшего устойчивого развития", - написал премьер.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября поздно вечером президент Петр Порошенко сообщил, что Украина вышла на рынок заимствований и привлекла 3 млрд долл. на 15 лет.

Согласно утвержденным Кабинетом министров условиям размещения еврооблигаций на 3 млрд долл., их погашение будет проводиться равными частями по 25% номинала, а процентный доход будет выплачиваться ежегодно, начиная с 25 марта 2018 года, по ставке 7,375% годовых.

По предварительному проспекту эмиссии еврооблигаций Украины, в ближайшие 5 лет нашей стране предстоит выплатить по внешним и внутренним долгам 64,196 млрд долл.