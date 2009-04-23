Досрочный выкуп облигаций стал причиной более 50% дефолтов

По состоянию на начало апреля текущего года по 10 компаниям из числа 18 предприятий, допустивших технический дефолт по процентным облигациям (55% от общего числа), основанием для фиксации технического дефолта стала неспособность выплатить оферту.

Об этом говорится в аналитическом отчете украинского рейтингового агентства «Кредит-Рейтинг», текстом которого располагает УНИАН.

По информации агентства, сумма оферт, по которым выплаты не состоялись, составляет 185,5 млн. грн. (71% от общей суммы обязательств, предъявленных за последние шесть месяцев к досрочному погашению).

Как отмечается в отчете, в апреле-июне текущего года держатели облигаций могут предъявить к досрочному погашению ценные бумаги на сумму более чем 2,5 млрд. грн. (при условии предъявления всего объема эмиссии). До конца текущего года к оферте могут предъявить облигации на сумму 8 млрд. грн. Для сравнения, по информации рейтингового агентства, за весь 2009 год объем планового погашения облигаций по завершению срока их обращения в 9 раз меньше, чем возможные платежи по оферте. Это позволяет предположить, что часть эмитентов могут объявить о невозможности погасить обязательства в полном объеме уже в мае-июне т.г.

По мнению заместителя генерального директора «Кредит-Рейтинга» по вопросам исследований и развития Григория ПЕРЕРВЫ, таким образом, досрочный выкуп из инструмента привлечения эмитентом облигаций покупателя стал ловушкой для заемщика. По его информации, сегодня большинство эмитентов вынуждены либо идти на вымывание оборотного капитала (продажу активов) для расчета по принятым обязательствам, либо вести переговоры с клиентами о пересмотре отношений, либо объявлять о неготовности проводить расчеты по обязательствам. Последним, как отмечают аналитики «Кредит-Рейтинга», злоупотребляют в том числе и компании, обладающие определенным запасом прочности, готовые пожертвовать репутацией не только для сохранения бизнеса, но и для получения финансовых выгод.

Рейтинговое агентство отмечает, что усугубление данной ситуации может привести к окончательной потере доверия в цепочке заемщик – посредники финансового рынка – кредиторы, а также к увеличению возможностей для проведения рейдерских атак на предприятия.

В сложившейся ситуации, по мнению "Кредит-Рейтинга", регуляторам финансового рынка целесообразно принять срочные меры, направленные на снижение давления на заемщиков и поддержание интереса инвесторов к вложениям в облигации. Одним из возможных вариантов может быть расширение перечня облигаций, принимаемых под рефинансирование Национальным банком Украины, с учетом реальной кредитоспособности их эмитентов. Для банков подобные действия выступят в качестве аргумента в пользу сохранения облигаций в своем портфеле ценных бумаг. Это позволит оживить финансовый рынок и избежать ряда банкротств (в том числе искусственных), количество которых в ближайшее время может резко увеличиться, отмечается в отчете рейтингового агентства.