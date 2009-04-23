Киев возьмет кредит под вексели или имущество города

Киевсовет разрешил Киевской городской государственной администрации при необходимости оформлять обязательства по кредитам, полученным в банке «Хрещатик» и «Альфа-банке», в виде как векселей, так и имущества территориальной общины.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали сегодня 82 из 117 присутствующих в зале депутатов Киевсовета.

Как отметил на заседании председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета Роман ЯРОШЕНКО, проект решения о внесении изменений в предыдущее решение Киевсовета от 19 марта этого года «О мерах по привлечению займа (кредита) в городской бюджет Киева» был подготовлен и доработан, учитывая соответствующее постановление Кабинета министров. Таким образом, по его словам, было решено разрешить обеспечение кредита не только в виде зданий, но и векселями.

Вместе с тем, как отметил Р.ЯРОШЕНКО, банки могут брать лишь один вид обеспечения кредита – либо векселя, либо имущество. Сегодняшним решением Киевсовет дает банкам варианты для выбора.

Р.ЯРОШЕНКО также подчеркнул, что считает схему с векселями наиболее прозрачной, и отметил, что эти векселя будут выпускаться под гарантии КГГА.

Как известно, на сегодняшний день коммерческий банк «Альфа-банк» предоставил Киеву 700 млн. грн. кредита, и 200 млн. грн. кредита получены от банка «Хрещатик». Эти кредиты были предоставлены банками благодаря рефинансированию Нацбанка. По информации Р.ЯРОШЕНКО, процент по рефинансированию, озвученный Нацбанком, составляет 16-16,5%.

Как сообщал УНИАН, 19 марта Киевсовет дал согласие на получение городом кредита в объеме 1,2 млрд. грн. с целью возмещения разницы в тарифах на тепловую энергию компании «Киевэнерго» и решения других неотложных потребностей города. Кредит берется сроком на два года.