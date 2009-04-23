Новый прогноз МВФ подтверждает растущий оптимизм рынка

Обнародованные вчера Международным валютным фондом (МВФ) изменения прогнозных показателей по Украине подтверждают растущий оптимизм рынка.

Так прокомментировал УНИАН прогноз МВФ относительно Украины аналитик инвестиционной компании «Альфа Капитал Украина» Денис ШАВРУК.

По его словам, МВФ воспринял сбалансирование торгового баланса и замедление инфляции в Украине как устойчивые тенденции в украинской экономике, которые только усилятся в 2010 году. "В целом прогнозы МВФ подтверждают, что украинская экономика нащупала дно в ноябре 2008 года – январе 2009 года, и в дальнейшем можно ожидать лишь улучшения макроэкономических показателей", – отметил Д.ШАВРУК.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам МВФ, профицит торгового баланса в Украине достигнет 0,6% ВВП до конца года и вырастет до 1,4% в 2010 году. Инфляция не должна превысить 16,8% до конца года и, согласно прогнозу, снизится до 10% в 2010 году. Наконец, рост ВВП возобновится уже в 2010 году и составит 1% после падения на 8% в 2009 году, в 2011 - на 4,6%, 2012-2014 годах - на 5,8-6%..

Среднегодовой курс доллара в 2009 году составит 8,68 гривни за доллар, прогнозирует МВФ.

По оценкам МВФ, в 2010 году и следующие четыре года среднегодовой курс гривни стабилизируется на уровне около 9 гривен за доллар.

Напомним, среднегодовой курс доллара в 2008 году составил 5,29 гривни за доллар, в 2007 году - 5,03 гривни за доллар.