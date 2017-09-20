Мексиканская фондовая биржа приостановила работу из-за землетрясения

Мексиканская фондовая биржа (BMV), вторая по размеру в Латинской Америке, приостановила свою работу из-за землетрясения на юге страны.

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"Мексиканская фондовая биржа приостановила работу после землетрясения", - пишет Прайм со ссылкой Рейтер.

Подземные толчки были зафиксированы в 18.14 по времени UTC. Эпицентр находился в 49 километрах к юго-западу от города Пуэбла-де-Сарагоса и в 8 километрах от населенного пункта Тепеохума. Очаг землетрясения залегал на глубине 60 километров.

Мощное землетрясение магнитудой 7,1 в Мексике унесло жизни как минимум 134 человека в нескольких штатах страны.