Минфин одолжил на внутреннем рынке еще почти 650 миллионов гривень

Министерство финансов Украины на плановом еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 645,653 млн грн.

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Как сообщается на сайте министерства, в том числе 200,888 млн грн привлечено в результате продажи гривневых облигаций сроком обращения 1 год со средневзвешенной доходностью 14,35% годовых, еще 444,765 млн грн - облигаций сроком 3 года с доходностью 14,5% годовых.

Справка УНИАН. По состоянию на 19 сентября объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составил 695,039 млрд грн, при этом в собственности Национального банка Украины находятся облигации на сумму 362,235 млрд грн, или 52% их общего объема.