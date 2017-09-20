В Минфине сообщили, кто выкупил украинские еврооблигации

Еврооблигации Украины сроком обращения 15 лет на 3 млрд долл. выкупили инвесторы из Соединенных Штатов Америки, Великобритании и континентальной Европы, сообщили в Министерстве финансов.

Читайте такжеИнвесторы снова начинают верить в Украину: Гройсман прокомментировал размещение еврооблигаций

«Поразил интерес к Украине как эмитенту. Пиковая сумма заявок в книге составила 9,5 млрд долл. от около 350 инвесторов. Финальная аллокация состоялась среди около 300 инвесторов, из которых 78% - менеджеры по управлению активами, 15% - инвестиционные фонды. 46% аллокации - инвесторы из США, 36% - Великобритания, 16% - континентальная Европа», - написал заместитель министра финансов Украины Юрий Буца на своей странице в соцсети Facebook.

Он подчеркнул, что это первый 15-летний бонд в истории Украины, а также первый тендер по выкупу и первый выпуск такого размера.

«Для того, чтобы все получилось, пришлось даже менять Налоговый кодекс, и я благодарю народных депутатов за оперативную работу и поддержку», - добавил Буца.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября поздно вечером президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Украина вышла на рынок заимствований и привлекла 3 млрд долл. на 15 лет со ставкой доходности 7,375% годовых.

Опрошенные УНИАН эксперты считают, что проведенное размещение снизит долговую нагрузку на Украину на ближайшие годы, однако не избавляет от необходимости оставаться в программе с Международным валютным фондом.

По информации Министерства финансов, поступления средств от размещения облигаций ожидаются 25 сентября, при этом порядка 1,3 млрд долл. из полученной суммы будут направлены на финансирование общего фонда госбюджета.

Согласно предварительному проспекту эмиссии еврооблигаций Украины, в ближайшие 5 лет нашей стране предстоит выплатить по внешним и внутренним долгам 64,196 млрд долл.