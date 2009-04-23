Украинский рынок акций снова демонстрирует уверенный оптимизм

Украинские акции в четверг продолжили отыгрывать потери вторника, продемонстрировав уверенный оптимизм и закрывшись ростом индекса ПФТС на 3,65%.

Так прокомментировал текущую ситуацию на фондовом рынке старший брокер торгового отдела ЗАО "Альтана Капитал" Алексей РЕПИН.

По его словам, на протяжении сегодняшнего дня на главных отечественных фондовых площадках наблюдался уверенный рост, и только за час до окончания торгов наблюдалась небольшая внутридневная коррекция. Существенный вклад в рост индекса ПФТС внесли акции Крюковского вагоностроительного завода, которые по результатам торгов показали наибольший рост 23,46%, сообщил брокер.

Он также отметил, что лидером роста на Украинской бирже (УБ), стали бумаги Алчевского металлургического комбината, показав рост на 12,65%. Существенным спросом сегодня также пользовались акции “Азовстали”, Енакиевского металлургического завода, “Укрсоцбанка”. По информации брокера, наибольшая активность по-прежнему наблюдается в металлургическом секторе. Это может быть связано с переоценкой перспектив компаний, вызванных выходом на днях финансовой отчетности за 2008 год, считает он.

Скорее всего, прогнозирует брокер, дальнейший рост украинских компаний будет пока ограниченым. “Существующий спрос на фондовом рынке, к сожалению, носит больше спекулятивный характер”, - подчеркивает он.