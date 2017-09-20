В Верховную Раду передали последнюю редакцию закона о приватизации

На заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономической политики депутатам представили доработанную редакцию законопроекта о приватизации государственного имущества.

Проект закона разработан совместно Фондом государственного имущества и МЭРТом с привлечением международных еспертов, и, по словам руководителя Фонда госимущества Виталия Трубарова, данная редакция документа является наиболее сбалансированной, которая учитывает, как интересы инвестора, так и государства.

Доработанный законопроект о приватизации государственного имущества уже зарегистрирован в аппарате Верховной Рады.

«Этот закон открывает путь к прозрачной, конкурентной и максимально выгодной для государства приватизации. Мы из большого количества нормативных документов сделали один, который понятен инвесторам, а главное исключает любые коррупционные проявления»,- заявил руководитель Фонда госимущества Виталий Трубаров.

Виталий Трубаров отмечает, что законопроект отменяет классификацию объектов приватизации по группам и устанавливает четкое разделение на объекты большой и малой приватизации. До 250 миллионов годового оборота - это малые, после 250 - крупные.

«Крупные предприятия будут продаваться на аукционах с привлечением советников - это аудиторские компании с мировым именем, которые будут готовить для инвесторов финансовую модель предприятия и формировать предложение стартовой цены для Фонда госимущества. Объекты малой приватизации будут продаваться преимущественно через электронные аукционы», - отмечает руководитель Фонда госимущества.

Виталий Трубаров отмечает, что новый закон сокращает сроки подготовки предприятия к продаже. Для объектов большой приватизации - с 24 до 12 месяцев, для малой приватизации - с 12 до 4 месяцев. «Инвестор не хочет годами ждать завершения бюрократических процедур, он хочет заплатить деньги и получить имущество»,- отметил Трубаров.