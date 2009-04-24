Торги в США завершились ростом фондовых индексов

Торги в США в четверг 23 апреля завершились ростом фондовых индексов, сообщает k2kapital..

Влияние на рынок оказывали противоречивые корпоративные отчеты и макроэкономические данные.

По итогам торгов индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average укрепился на 70,49 пункта, или на 0,8%, до 7957,06 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся ростом на 8,37 пункта, или на 1%, на отметке 851,92 пункта. Высокотехнологичный” Nasdaq Composite поднялся на 6,09 пункта, или на 0,3%, и закрылся на отметке 1652,21 пункта.