ЕС усилит контроль над рейтинговыми агентствами

Деятельность рейтинговых агентств будет контролироваться, а сами они - обязаны пройти процедуру регистрации в соответствии с новым законом, который в четверг был одобрен Европарламентом, сообщает РосФинКом.

Решение европейских законодателей в первую очередь коснется "большой тройки" - Standard & Poor`s, Moody`s и Fitch. "Это один из способов ответа на кризис", - заявил депутат Европарламента Жан-Поль Гозе.

"Приняв этот закон, ЕС подал пример, которому могут последовать другие страны. Мы надеемся, что закон улучшит работу рейтинговых агентств, что благотворно отразится на целостности и стабильности финансовых рынков", - говорится в заявлении комиссара ЕС по внутренним рынкам Чарли Маккриви.

Согласно новым правилам, европейский регулятор рынка ценных бумаг станет первой инстанцией, в которую можно будет обратиться для регистрации. Для каждого рейтингового агентства ЕС будет создана так называемая коллегия наблюдателей, в которую войдут представители регулирующих органов всех стран ЕС, в которых действует агентство.

Новые правила вступают в силу с 2010 года и переводят в сферу закона положения, которые раньше носили рекомендательный характер.

Напомним, американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (Securities and Exchange Commission) заявила, что SEC должна усилить надзор за кредитными рейтинговыми агентствами, чтобы укрепить доверие инвесторов.