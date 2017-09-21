Google покупает часть смартфонного бизнеса HTC
Google также приобретет у HTC неэксклюзивные лицензии на интеллектуальную собственность.
IT-корпорация Google подтвердила, что покупает мобильный бизнес HTC. За фирму Powered американский гигант намерен заплатить 1,1 миллиарда долларов, сообщает Росбалт со ссылкой на блог Google.
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Powered, насчитывающая около 2 тысяч сотрудников, занимается разработкой Pixel и Pixel C.
Google также приобретет у HTC неэксклюзивные лицензии на интеллектуальную собственность.
Одобрение у регулятора сделка должна пройти в следующем году, пишет TJournal.
HTC продолжит заниматься разработкой смартфонов под своим брендом, однако потеряет отдел производства и исследований на мобильном рынке. "Подразделение VR и шлем HTC Vive останутся у HTC и компания продолжит развивать это направление", - сказано в сообщении.
Google strikes $1.1bn deal with Taiwan's HTC to expand smartphone business: https://t.co/hpmBsYaFCZpic.twitter.com/3xMVQKbs6i— BBC Asia (@BBCNewsAsia) September 21, 2017