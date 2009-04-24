Moody's понизило рейтинги Латвии и Литвы

Рейтинговое агентство Moody`s Investors Service понизило в четверг кредитные рейтинги Латвии и Литвы в связи с мировым финансовым кризисом, повергшим эти балтийские страны в глубочайшую рецессию, сообщает k2kapital со ссылкой на Bloomberg.

Moody`s понизило рейтинг Литвы в местной и иностранной валюте с А2 до А3. Прогноз по рейтингу по-прежнему негативный. Кроме того, краткосрочный государственный рейтинг страны был понижен с Р-1 до Р-2, говорится в обнародованном сегодня пресс-релизе агентства. Понижение рейтингов Литвы связано с ухудшением экономической ситуации, которое, как ожидается, приведет к проблемам с ликвидностью во второй половине 2009 г.

Moody`s также понизило инвестиционный рейтинг Латвии с Baa1 до Baa3 с негативным прогнозом. Это обусловлено более серьезным экономическим спадом в стране, чем предполагалось ранее. Это самый низкий рейтинг, присвоенный Латвии с момента восстановления ее независимости.

Рейтинг Эстонии был подтвержден агентством на уровне А1. Прогноз был изменен на негативный.