Размещение Украиной евробондов угрожает реформам в стране - ЕБРР

Удачное размещение Украиной евробондов на текущей неделе несет риски для дальнейшего продолжения реформ в стране, заявил директор Европейского банка реконструкции и развития в странах Восточной Европы и Кавказа Фрэнсис Малиж в ходе выступления на Украинском финансовом форуме в Одессе.

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"На этой неделе были очень успешно размещены евробонды. Это означает, что положение стало более выгодным, и это означает, что ослабится давление на реформы. Скоро власти перейдут в режим предвыборной борьбы и придет зимний период. А в таком случае зима может затянуться дольше, чем на три месяца, аж до следующих выборов, а они через 18 месяцев", - сказал он.

При этом Малиж отметил, что задача международных финансовых институтов и реформаторов внутри страны - не допустить такой ситуации.

"Независимые члены набсовета "Нафтогаза" на этой неделе подали в отставку и это - откат назад, это кризис, который нужно решить. Но нельзя сейчас сдаваться", - сказал представитель ЕБРР.

Малиж добавил, что за последние три года в стране было проведено много преобразований в банковской сфере, энергетике, в сфере борьбы с коррупцией, которые многие считали невозможными.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября поздно вечером президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Украина вышла на рынок заимствований и привлекла 3 миллиарда долларов на 15 лет со ставкой доходности 7,375% годовых.

Опрошенные УНИАН эксперты считают, что проведенное размещение снизит долговую нагрузку на Украину на ближайшие годы, однако не избавляет от необходимости оставаться в программе с Международным валютным фондом.

По информации Министерства финансов, поступления средств от размещения облигаций ожидаются 25 сентября, при этом порядка 1,3 миллиарда долларов из полученной суммы будут направлены на финансирование общего фонда госбюджета.

Согласно предварительному проспекту эмиссии еврооблигаций Украины, в ближайшие 5 лет нашей стране предстоит выплатить по внешним и внутренним долгам 64,196 миллиарда долларов.